Duvnjak in Cindrić: Slovenci zagotovo niso razkrili vseh kart

Nekateri navijači hrvaške reprezentance, ki je ena izmed treh gostiteljic mundiala, so po zmagi nad Slovenijo 'poleteli' na družbenih omrežjih in od svojih ljubljencev zahtevajo medaljo, toda izkušeni kapetan Domagoj Duvnjak zadeve umirja.

Na eni strani odlična predstava hrvaške reprezentance, na drugi strani pa bleda igra Slovenije. To je privedlo do visoke zmage Hrvatov s 33:25, ki je poskrbela za evforijo hrvaške javnosti.

"Končno dobra tekma. Mislim, da lahko te stvari prenesemo na dvoboj, ki nas čaka v sredo. Ampak ne smemo se zavajati, to je bila prijateljska tekma. Slovenci so zagotovo skrivali svoje karte. Verjetno se bomo z njimi srečali v drugem krogu. Te tekme ne smemo jemati za samoumevno, je pa v vsakem primeru lepo zmagati," je za hrvaški RTL dejal Duvnjak.

'Če sem iskren, nismo pokazali ničesar, Hrvati so počeli, kar so želeli'

Slovenski rokometni strokovnjak Branko Tamše je za portal Net.hr analiziral tekmo Hrvaške in Slovenije. "Sodeč po tekmi s Slovenijo, bi se Hrvaška lahko uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva," je hrvaško javnost navdušil nekdanji trener Velenja, Celja, Zagreba in Nexe-ja.

Ob tem seveda poudarja, da Hrvate čaka težko delo in da bodo za to na turnirju potrebovali kontinuiteto takih iger. "Hrvaška je od prve sekunde vsilila svoj ritem, svojo igro in nad igro Hrvaške sem prijetno presenečen. Ne bom odkrival tople vode, če bom rekel, da imajo Hrvati res kakovostne posameznike. Hrvaška je igrala zelo solidno v obrambi in v nekem trenutku sem pomislil, da je v obrambi kar osem hrvaških igralcev," je dejal Tamše.

Velenjčan, ki je trenutno brez delodajalca, je izpostavil, da to ni bil najboljši dan za Slovenijo, a hkrati dodal, da ima tudi Hrvaška še določene rezerve v igri.

"Sodeč po današnji tekmi, je bila to ena boljših predstav pod Dagurjem Sigurdssonom. Vsi Hrvati bi radi, da se njihova reprezentanca uvrsti v polfinale SP. Zavedajo se, da bo zelo težko, a glede na današnjo tekmo bi se lahko zgodilo," je dodal Tamše.