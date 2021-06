Roglič po grdem padcu: Nič ni zlomljenega, lahko bom nadaljeval

Po krvavi tretji etapi dirke po Franciji, na kateri smo videli kar nekaj grdih padcev, se je oglasil slovenski as Primož Roglič, ki se je na tleh znašel deset kilometrov pred ciljem in je zavoljo tega izgubil več kot minuto. Po koncu je potreboval zdravniško oskrbo, pregledi pa so pokazali, da ni utrpel zlomov, tako da bo dirko lahko nadaljeval.

icon-expand Primož Roglič je v cilj pripeljal močno podrsan. FOTO: AP "Na srečo je vse v enem delu, nič ni zlomljenega. Za nami ni ravno dober dan, a na srečo bomo lahko nadaljevali. V zaključku je bilo zaradi vseh teh cest zelo stresno," je po koncu etape, ko so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, sporočil Primož Roglič. 31-letnik se je na tleh znašel deset kilometrov pred ciljem. Nato je s pomočjo sotekmovalcev začel loviti vodilne, a mu to ni uspelo. Oviral ga je tudi padec nekaj kilometrov pozneje, ko je na tleh obležalo kar nekaj kolesarjev in zaradi katerega svojega lovljenja ni mogel nadaljevati v želenem ritmu. Na vprašanje, ali meni, da bi organizatorji zaradi tega morali vsem pripisati isti čas, je odgovoril: "Nisem nekdo, ki bi lahko presojal. Ne vem niti, kaj se je točno dogajalo spredaj. Videl sem le nekaj kolesarjev, ki so ležali na tleh. 'Sranje' je, ker vsi trdo treniramo, zato si nihče ne zasluži biti na tleh. Videli bomo. Dokler bomo v dirki, se bomo borili." V bolnišnico je poleg Rogliča moral tudi Steven Kruijswijk, ki pa bo prav tako lahko začel četrto etapo, so sporočili iz Jubmo-Visme. Izkušeni Nizozemec je bil v padec, po katerem je odstopil Robert Gesink, vpleten že na začetku etape. Skupaj s slovenskim kapetanom pa se je na tleh znašel še Jonas Vingegaard. PREBERI ŠE Okrvavljeni Roglič izgubil več kot minuto in moral v bolnišnico, Pogačar zaostal 26 sekund Poleg Rogliča je nekaj dragocenih sekund, natančneje 26, izgubil tudi Tadej Pogačar, ki ga je prav tako zaustavil že omenjeni padec šest kilometrov pred ciljem. V cilju zmagovalca je sicer prišlo le 17 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Matej Mohorič, ki je po etapi na Twitterju zapisal: "Težko je komentirati današnje dogajanje. Padci so neizogibni, ko je toliko na kocki, tako za sprinterje kot kandidate v skupnem seštevku." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z veliko potezo se je izkazal izkušeni Mark Cavendish. Zmagovalec 30 etap na Touru se je tik pred ciljem ustavil in preveril, ali je s Calebom Ewanom vse v redu, potem ko je Avstralec po lastni krivdi v zadnjih metrih pokosil še Petra Sagana.