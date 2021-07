Junak sedme etape: Do zadnjih trenutkov nisem mogel verjeti, kaj mi je uspelo

"Včeraj sem po pregledu etape vedel, da bi to lahko zame bil dober dan. Preučil sem tudi ostale etape in videl, da bo za moje karakteristike morda v igri le še ena preizkušnja, zato sem si dejal, da je to dobra priložnost, da se znajdem v pobegu in se osredotočim na zmago," je kmalu po prihodu v cilj v Le Creusotu povedal Matej Mohorič.

26-letnik je leta 2017 najprej slavil na sedmi etapi dirke po Španiji, leto kasneje pa je bil najboljši na deseti preizkušnji dirke po Italiji. Zanimivo – obe preizkušnji sta bili najdaljši tistega leta, kar velja tudi za petkovo etapo francoske pentlje. "Dober sem v dolgih trasah. Dolgo lahko vzdržujem hiter ritem in najbrž je to razlog, zakaj sem si to etapo posebej označil," je pojasnil Mohorič.

Napovedovalo se je, da bi se lahko v sedmi etapi za zmago udarili ubežniki, a le malokdo je pričakoval, da bo pobeg uspel tako številčni in predvsem kakovostni skupini kolesarjev. Po približno 40 kilometrih se jih je od glavnine odlepilo kar 29, med katerimi so bili tudi rumena majica Mathieu van der Poel, Wout van Aert in nekdanji zmagovalec Toura Vincenzo Nibali. "Nekako sem se v pravem trenutku priključil ubežnikom. Med njimi so bili zelo dobri kolesarji. Zdelo se mi je, da skupaj z njimi na zadnjem vzponu ne bom zdržal, zato sem v napad krenil prej," je o svoji taktiki povedal kolesar Bahrain Victoriusa.

Mohorič se je ubežnikom najprej odlepil skupaj z Brentom Van Moerom, priznal pa je, da je sprva bolj kot o etapni zmagi razmišljal o točkah na gorskih ciljih: "Nisem si predstavljal, da bom napadel že po prvem gorskem cilju, saj sem sprintal le za točke v boju za pikčasto majico. Ampak imela sva (z Brentom Van Moerom, op. a.) dovolj prednosti in poskusila. Seveda pa sem kolesaril z zavedanjem, da je pred nama še ogromno kilometrov."

Mohoriča so v cilju oblile solze. Čustva je pokazal že v zadnjih metrih na kolesu, ko je sestopil z njega, pa so ga emocije povsem prevzele. "Do zadnjih trenutkov nisem mogel verjeti, kaj mi je uspelo. Na Giru in Vuelti sem že dobil etapo, ampak to je nekaj povsem drugega. To je največja dirka na svetu. Nekaj časa bom še potreboval, da dojamem, kaj mi je uspelo," je pred mikrofonom organizatorjev dirke še razlagal presrečni Mohorič, ki je postal tretji Slovenec z etapno zmago na dirki po Franciji in bo v soboto kolesaril v pikčasti majici najboljšega hribolazca.