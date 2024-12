Adžić o svojih varovankah: Njihova srčnost in miselnost me navdušujeta

Slovenske rokometašice so s 25:24 ugnale gostiteljice turnirja Avstrijke in si z drugo zmago v skupini E zagotovile napredovanje v drugi del evropskega prvenstva. Dekleta ob zmagoslavju niso skrivale navdušenja nad uspehom, na svoje varovanke pa je po odličnih predstavah v Innsbrucku z razlogom ponosen tudi njihov selektor Dragan Adžić, ki dosežek primerja celo s svojo olimpijsko medaljo.

OGLAS

"Preboj v drugi del tekmovanja in zmaga proti Avstrijkam je enakovredna moji kolajni na olimpijskih igrah iz Londona. Na svoje varovanke sem izjemno ponosen, sploh glede na vse zadeve, ki so se zgodile po olimpijskih igrah poleti v Parizu. Njihova srčnost in miselnost me navdušujeta, uspel nam je velik met," je med drugim dejal selektor slovenske izbrane vrste Dragan Adžić.

Ponosa nad svojimi soigralkami pa ni skrivala niti Nuša Fegic, ki je za zmago proti Avstrijkam prispevala tri gole. "Delujemo kot eno, kar se je tudi videlo na igrišču. Kljub občinstvu, ki je večinoma navijalo za avstrijsko reprezentanco, nam je uspelo. Sem zelo ponosna na celotno ekipo in komaj čakam, da gremo na Dunaj." Kot najpomembnejši del igre je Fegic izpostavila zlasti odlično obrambno predstavo."Ključ do zmage je bila naša igra v obrambi ter tudi to, da smo igralke zaupale ena v drugo, si pomagale med sabo in se dvigovale, ko eni ni šlo najbolje. Tudi to je del rezultata današnje tekme," je po zmagi dejala Ajdovka.

Slovenke so med igro nekajkrat popustile in pobudo prepustile nasprotnicam. Še v zadnji polovici drugega polčasa tekme so severnim sosedam dovolile, da so znova povedle, vendar so se uspele zbrati in tekmo obrniti v svoj prid, kar je izpostavila tudi vratarka Maja Vojnovič.