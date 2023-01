Makuc: Veseli me, da nismo imeli večjega padca v igri

Prepričljiva zmaga proti reprezentanci Irana, ki roko na srce na papirju ni povsem enakovreden nasprotnik, se zdi samoumevna. Toda kljub vsemu je treba pohvaliti dejstvo, da naša reprezentanca trenutno deluje zelo dobro. Visoke zmage proti Savdski Arabiji, domačinom Poljakom in sedaj še reprezentanci Irana so zagotovo dvignile apetite. Resda je poraz proti Franciji nekoliko umiril evforijo, toda dejstvo je, da so rokometaši odigrali povsem korektno tekmo, Francozi, ki že več let krojijo sam svetovni vrh rokometa, pa so enostavno pokazali svojo moč. Selektor Uroš Zorman je takrat dejal, da ta poraz ni bil nikakršna katastrofa. Po tekmi z Iranom pa je seveda pohvalil svojo ekipo: "Ja, mislim, da smo to, kar smo si zadali pred samo tekmo, in sicer da smo maksimalni vseh 60 minut, uresničili. Vemo, da je Iran v prvi fazi oziroma v prvem delu odigral zelo dobre tekme, tako da, če pred tekmo misliš, da bo vse skupaj šlo zlahka, lahko takoj dobiš po glavi. Ravno zato smo zahtevali maksimalno angažiranost vseh 60 minut, fantje so to izvedli, na igrišču so dali maksimum. Vsi so igrali, kar pomeni, da smo lahko rotirali igralce, in vsi so zares dali vse od sebe. Da so prispevali svoj doprinos, je na koncu najpomembnejše. Poleg tega sta važni novi dve piki in pa da smo ostali zdravi," je po tekmi dejal selektor Slovenije.