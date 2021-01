Ogier do rekordne osme zmage v Monte Carlu

"Zelo, res zelo sem vesel! Dirkalnik je bil izjemen, ta konec tedna sem resnično užival. Zdaj imam skoraj solzne oči, mislim, da je bila dobra odločitev, da ostanem še eno leto. Ekipa je izvrstna, ogromne zahvale vsem vam! Jari Matti Latvala ... Dobrodošel, šef!!" je bil na družbenih omrežjih vzhičen Ogier.

(Skoraj) brezhibna predstava

Ogier je pred enim letom napovedal, da bo prejšnja sezona, v kateri je tudi osvojil naslov prvaka, njegova zadnja, a si je nato premislil tudi zaradi pandemije novega koronavirusa, zdaj pa je z osmo zmago v Monaku prehitel legendarnega rojaka Loeba. Ogier je tudi poslal močan signal tekmecem, saj je dobil osem od 14 "brzincev" na uvodnem reliju sezone 2021. Ker je bil najboljši tudi v tako imenovanem "power stageu", si je za skupni seštevek zagotovil maksimalnih 30 točk.

Domačin iz Gapa je imel v četrtek tudi nekaj težav z zavorami, kljub petkovemu predrtju gume in vrtenju pa je suvereno prišel do svoje 50. zmage v karieri. Predčasno je reli končal tretjeuvrščeni po dveh dneh, Estonec Ott Tänak, svetovni prvak leta 2019 je imel težave s predrtimi gumami. Monte je bil sicer z 257 kilometri tudi najkrajši v zgodovini in prvi v koledarju, v katerem je 12 dirk. Naslednji bo reli Arktika med 26. in 28. februarjem na severu Finske.