Ogier v drugi etapi prevzel vodstvo

Sebastien Ogier je doslej v Mehiki slavil šestkrat, in če mu uspe dobiti tudi letošnji reli, bo na prvem mestu prehitel rojaka Sebastiena Loeba, s katerim je ta čas izenačen. Doslej vodilni Finec Esapekka Lappi (Hyundai) je imel nesrečo in ga ni več med uvrščenimi. Po desetih kilometrih uvodne hitrostne preizkušnje dneva se je zadel v drog in je vozilo celo na kratko zagorelo. Estonec Ott Tänak (M-Sport Ford), vodilni v točkovanju SP, ki je vodil po prvih dveh hitrostnih preizkušnjah, je na 11. mestu (+14:45,5). Imel je težave z vozilom na visoki nadmorski višini ob koncu prve etape in je nazadoval na 18. mesto, v drugi etapi je pridobil sedem mest.

Branilec lanskega naslova, Finec Kalle Rovanperä (Toyota), je s petega napredoval na četrto mesto (+1:34,0), za Tänakom pa v točkovanju SP zaostaja le za tri točke.

Izidi, 2. etapa, 19 HP:

1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 2:35:37,6

2. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) +35,8

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 40,1

4. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) 1:34,0

5. Dani Sordo/Candido Carrera (Špa/Hyundai) 2:21,2