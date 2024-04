Ogier po treh letih ponovno zmagovalec relija na Hrvaškem

V skupnem seštevku SP to pomeni, da v vodstvu še naprej ostaja Thierry Neuville (86 točk), ki ima šest točk naskoka pred Elfynom Evansom. Tretji je Francoz Adrien Fourmaux v Fordu (59), četrti pa Estonec Ott Tänak v Hyundaiju (53). Ogier ima na petem mestu 45 točk.

Ogier je sicer zadnji dan relija pričakal na tretjem mestu z nekaj več kot 11 sekundami zaostanka za vodilnim Neuvillom. A Francoz je vodstvo prevzel po 18. hitrostni preizkušnji in do konca dramatične nedelje na asfaltnih cestah v okolici Zagreba zadržal prednost. V drugem današnjem "brzincu" je Neuville prehitro pripeljal v levi zavoj in zdrsnil, nato pa zapeljal po brežini navzgor in trčil v drevo. Udarec je njegov avto tudi nekoliko uničil, a pomembneje je to, da je Belgijec ob tej napaki izgubil kar 25 sekund.