Ogier še sedmič v karieri svetovni prvak v reliju

Boj za letošnji naslov prvaka je bil praktično odločen že v soboto. Takrat je moštveni sotekmovalec Sebastiena Ogierja, Valižan Elfyn Evans, do zadnjega relija vodilni v SP, naredil napako in v snežnem metežu zdrsnil s ceste. Ogier je tako moral samo pripeljati do cilja, saj je imel edini preostali tekmec Estonec Ott Tänak(Hyundai), lanski prvak, zgolj teoretične možnosti, uspešen bi bil le, če bi zmagal na reliju, dobil zadnji "power stage", obenem pa bi moral Ogier ostati brez točk.

Že v petek pa je po napaki in tehničnih težavah iz boja za naslov izpadel tudi Belgijec Thierry Neuville(Hyundai), ki je bil pred Monzo tretji v SP. Na koncu je Ogier naslov potrdil še z zmago na dirki, že 49. posamičnim uspehom na najvišji ravni v karieri. Drugi v Monzi je bil Tänak (+13,9), tretji pa Španec Dani Sordo(Hyundai/+15,3).