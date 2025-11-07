Ogier vodi na Japonskem

Francoz Sebastien Ogier, za volanom Toyote, vodi na reliju Japonska, predzadnji postaji svetovnega prvenstva v reliju (WRC), a mu ves čas sledi vodilni v prvenstvu Britanec Elfyn Evans, ki prav tako vozi avto japonskega proizvajalca.

Voznika Toyote sta uprizorila hud boj, Francoz Sebastien Ogier pa je po šestih posebnih hitrostnih preizkušnjah pred Britancem imel le deset sekund prednosti. Elfyn Evans ima trenutno 13 točk prednosti pred Ogierjem v skupnem seštevku in mora za naslov na Japonskem osvojiti 23 točk več kot njegov tekmec. Domačemu vozniku Takamotu Katsuti, ki je prav tako vozil Toyoto, se je uspelo uvrstiti med kandidata za naslov in zaseda presenetljivo drugo mesto, približno osem sekund za Ogierjem in le dve sekundi pred Evansom.

Dan je zaznamoval incident, v katerega je bil vpleten finski dirkač Kalle Rovanperä (Toyota) med tretjo hitrostno preizkušnjo. Z zadnjim levim kolesom je zadel varnostno ograjo, zaradi česar je moral upočasniti, preden se je ob cesti lotil popravila. Dvakratni finski svetovni prvak je padel na 17. mesto, več kot pet minut in 40 sekund za vodilnim, kar pomeni, da so bile njegove možnosti za tretji naslov ogrožene, kljub temu da je na Japonsko prispel na drugem mestu v skupnem seštevku prvenstva. Le nekaj kilometrov od Toyote Cityja japonski proizvajalec dominira na domačem reliju. Njegovi vozniki se borijo za naslov med vozniki, potem ko so si pred dvema tednoma zagotovili naslov med konstruktorji na srednjeevropskem reliju v Nemčiji, Avstriji in na Češkem.

Sebastien Ogier FOTO: Profimedia icon-expand