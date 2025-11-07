Ogier vodi na Japonskem

Voznika Toyote sta uprizorila hud boj, Francoz Sebastien Ogier pa je po šestih posebnih hitrostnih preizkušnjah pred Britancem imel le deset sekund prednosti. Elfyn Evans ima trenutno 13 točk prednosti pred Ogierjem v skupnem seštevku in mora za naslov na Japonskem osvojiti 23 točk več kot njegov tekmec. Domačemu vozniku Takamotu Katsuti, ki je prav tako vozil Toyoto, se je uspelo uvrstiti med kandidata za naslov in zaseda presenetljivo drugo mesto, približno osem sekund za Ogierjem in le dve sekundi pred Evansom.
Dan je zaznamoval incident, v katerega je bil vpleten finski dirkač Kalle Rovanperä (Toyota) med tretjo hitrostno preizkušnjo. Z zadnjim levim kolesom je zadel varnostno ograjo, zaradi česar je moral upočasniti, preden se je ob cesti lotil popravila. Dvakratni finski svetovni prvak je padel na 17. mesto, več kot pet minut in 40 sekund za vodilnim, kar pomeni, da so bile njegove možnosti za tretji naslov ogrožene, kljub temu da je na Japonsko prispel na drugem mestu v skupnem seštevku prvenstva.
Le nekaj kilometrov od Toyote Cityja japonski proizvajalec dominira na domačem reliju. Njegovi vozniki se borijo za naslov med vozniki, potem ko so si pred dvema tednoma zagotovili naslov med konstruktorji na srednjeevropskem reliju v Nemčiji, Avstriji in na Češkem.
Dirkači Hyundaija so v težavah. Trenutno najboljši, Francoz Adrien Fourmaux, je na na četrtem mestu, 24 sekund za vodilnim. Aktualni svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville, za vodilnim zaostaja že več kot minuto in 30 sekund. Druga žrtev drugega dne japonske preizkušnje je bil Irec Joshua McErlean (M-Sport/Ford), ki je med tretjo hitrostno preizkušnjo zapeljal s ceste, na srečo brez poškodb.
Japonske steze so se izkazale za še posebej zahrbtne zaradi odpadlega listja in mahu, ki ga ponekod prekriva, čeprav so bile jesenske vremenske razmere doslej idealne. Pred prihodom na Japonsko je Evans na vrhu seštevka SP z 247 točkami. S 13 točkami zaostanka mu sledila Ogier in Rovanperä (oba 234), Estonec Ott Tänak (Hyundai) je s 197 četrti. Zadnji reli sezone bo konec novembra v Savdski Arabiji.
