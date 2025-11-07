Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Ogier vodi na Japonskem

Tokio, 07. 11. 2025 11.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
0

Francoz Sebastien Ogier, za volanom Toyote, vodi na reliju Japonska, predzadnji postaji svetovnega prvenstva v reliju (WRC), a mu ves čas sledi vodilni v prvenstvu Britanec Elfyn Evans, ki prav tako vozi avto japonskega proizvajalca.

Voznika Toyote sta uprizorila hud boj, Francoz Sebastien Ogier pa je po šestih posebnih hitrostnih preizkušnjah pred Britancem imel le deset sekund prednosti. Elfyn Evans ima trenutno 13 točk prednosti pred Ogierjem v skupnem seštevku in mora za naslov na Japonskem osvojiti 23 točk več kot njegov tekmec. Domačemu vozniku Takamotu Katsuti, ki je prav tako vozil Toyoto, se je uspelo uvrstiti med kandidata za naslov in zaseda presenetljivo drugo mesto, približno osem sekund za Ogierjem in le dve sekundi pred Evansom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dan je zaznamoval incident, v katerega je bil vpleten finski dirkač Kalle Rovanperä (Toyota) med tretjo hitrostno preizkušnjo. Z zadnjim levim kolesom je zadel varnostno ograjo, zaradi česar je moral upočasniti, preden se je ob cesti lotil popravila. Dvakratni finski svetovni prvak je padel na 17. mesto, več kot pet minut in 40 sekund za vodilnim, kar pomeni, da so bile njegove možnosti za tretji naslov ogrožene, kljub temu da je na Japonsko prispel na drugem mestu v skupnem seštevku prvenstva.

Le nekaj kilometrov od Toyote Cityja japonski proizvajalec dominira na domačem reliju. Njegovi vozniki se borijo za naslov med vozniki, potem ko so si pred dvema tednoma zagotovili naslov med konstruktorji na srednjeevropskem reliju v Nemčiji, Avstriji in na Češkem.

Sebastien Ogier
Sebastien Ogier FOTO: Profimedia

Dirkači Hyundaija so v težavah. Trenutno najboljši, Francoz Adrien Fourmaux, je na na četrtem mestu, 24 sekund za vodilnim. Aktualni svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville, za vodilnim zaostaja že več kot minuto in 30 sekund. Druga žrtev drugega dne japonske preizkušnje je bil Irec Joshua McErlean (M-Sport/Ford), ki je med tretjo hitrostno preizkušnjo zapeljal s ceste, na srečo brez poškodb.

Japonske steze so se izkazale za še posebej zahrbtne zaradi odpadlega listja in mahu, ki ga ponekod prekriva, čeprav so bile jesenske vremenske razmere doslej idealne. Pred prihodom na Japonsko je Evans na vrhu seštevka SP z 247 točkami. S 13 točkami zaostanka mu sledila Ogier in Rovanperä (oba 234), Estonec Ott Tänak (Hyundai) je s 197 četrti. Zadnji reli sezone bo konec novembra v Savdski Arabiji.

reli ogier japonska
Naslednji članek

Derbi v Slovenj Gradcu je (bo) Slovanu generalka za nov evropski izziv

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330