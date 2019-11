Ogier zapustil Citroën, ki v prihodnji sezoni ne bo del svetovnega prvenstva

Ogier (na fotografiji) je šestkratni svetovni prvak, vse naslove je osvojil v nizu med letoma 2013 in 2018.

Sebastien Ogier , ki je šestkrat osvojil naslov svetovnega prvaka med letoma 2013 in 2018, se je Citroënu pridružil pred letošnjo sezono in z ekipo podpisal dveletno pogodbo. S francoskim moštvom je želel osvojiti še sedmi naslov svetovnega prvaka, na koncu pa sezono sklenil na zanj skromnem tretjem mestu, zato se je odločil za odhod.

Ni pa še jasno, kje, in če sploh, bo v prihodnji sezoni dirkal Francoz, ki je sicer pred meseci napovedal, da namerava športno pot končati po koncu izteka pogodbe 2020. Njegovo ime se sicer največkrat povezuje s Toyoto, saj je letošnji svetovni prvak Estonec Ott Tänakpo koncu sezone zamenjal moštvo in se od tega japonskega moštva za dve leti preselil k Hyundaiju. Tänak je sicer prekinil francosko prevlado v reliju, saj sta bila Francoza Ogier in Sebastien Loebsvetovna prvaka neprekinjeno od leta 2004.