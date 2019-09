Ogier zmagovalec v Turčiji

Vodilni v skupnem seštevku sezone Estonec Ott Tänak (Toyota) je v soboto zaradi tehničnih težav odstopil, a je danes nadaljeval dirko in dobil posebno hitrostno preizkušnjo "power stage" in s tem vendarle še ujel pet točk za SP. Kljub temu se je njegova prednost precej stopila, zdaj je pri 210 točkah, Sebastien Ogier pa pri 193. Tretji je Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je bil danes osmi, s 180 točkami.

Do konca sezone so še trije reliji, naslednji bo preizkušnja po Walesu med 3. in 6. oktobrom.



Izidi:

1. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Citroen C3) 3:50:12,1

2. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Citroen C3) + 34,7

3. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Nor/Hyundai i20) 1:04,5

4. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/M-Sport Ford) 1:35,1

5. Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Špa/Hyundai i20) 2:25,9

6. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 2:59,1

7. Kris Meeke/Sebastian Marshall (VBr/Toyota Yaris) 3:53,3

8. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 5:34,8

...

SP skupno (9):

- dirkači:

1. Ott Tänak (Est/Toyota) 210

2. Sebastien Ogier (Fra/Citroen) 193

3. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 180

4. Andreas Mikkelsen (Nor/Hyundai) 94

5. Kris Meeke (VBr/Toyota) 86

6. Jari-Matti Latvala (Toyota) 84

...

- konstruktorji:

1. Hyundai 314

2. Toyota 295

3. Citroen 259

4. M-Sport Ford 184