Ogorčeni srbski mediji: 'Noro, Hrvati nam želijo odvzeti olimpijsko medaljo'

Zurab Datunašvili (33) je sprva zastopal barve Gruzije, osvojil več evropskih prvenstev in pod gruzijsko zastavo sodeloval tudi na olimpijskih igrah. Pozneje je zaradi sporov in domnevnega slabega odnosa z uradniki zapustil gruzijsko rokoborsko zvezo in leta 2020 začel nastopati za Srbijo.

Praktično vsi srbski mediji so dvignili "vik in krik" zaradi nedavne izjave hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, v kateri Datunašvilija jasno in glasno obtožuje prevare oziroma manipulacije vzorca urina, s pomočjo katere naj bi prišel do bronaste olimpijske medalje v japonski prestolnici in s tem prikrajšal njegovega rojaka Ivana Hukleka, da bi se (raz)veselil omenjenega odličja. "Slišal sem, da je dotični gospod prevaral vse živo. In glede na to, da se vzorci urina skrbno hranijo še nadaljnjih osem let po nastopu na olimpijskih igrah, se mu ne piše nič dobrega. Takšni prevaranti in šarlatani očitno menijo, da jih ne bo nikoli dosegla roka pravice. A prav to se bo zdaj zgodilo Datunašviliju. V njegovem primeru gre za nesprejemljivo osvojitev olimpijske medalje, saj je s tem neposredno vplival na končni vrstni red, sicer bi do brona prišel naš rokoborec Ivan Huklek," je dejal Milanović.

"Šok!", "Srbija bo očitno ob olimpijsko kolajno", "Šokantna izjava hrvaškega predsednika", "Sramota za Hrvaško in njenega predsednika", "Hrvati se kitijo s tujim (našim) perjem", so samo nekateri od pompoznih naslovov srbskih časnikov in spletnih portalov. A kot kaže, Milanovićeve besede niso bile izrečene z namenom po novi konfrontaciji s sosedi, saj je tudi Mednarodna agencija za testiranje (ITA) v izjavi za javnost zapisala, da je Datunašvili suspendiran zaradi manipulacije vzorca (-ev) urina. Posledično bi njegovi dosežki med majem 2021 in aprilom 2023 morali biti izničeni.