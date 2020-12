OI v Tokiu na prelomnici: Japonci večinoma proti izvedbi iger leta 2021

Organizatorji OI in japonske oblasti so sicer že pred časom dejali, da je igre možno izpeljati, tudi če pandemija covida-19 ne bo pod nadzorom. Ob tem so poudarili, da je termin v letu 2021 zadnji možni ter da morebitna nova prestavitev ni mogoča.

Japonska javnost pa o tem ni prepričana. Podobne rezultate je pokazala tudi anketa tiskovne agencije Jiji pretekli teden. V njej 21 odstotkov vprašanih podpira dokončno odpoved, 30 odstotkov pa novo preložitev iger. Še več vprašanih, 61,2 odstotka, pa je proti izvedbi OI v letu 2021 po rezultatih ankete tiskovne agencije Kyodo.

Kljub številnim prebojem na področju cepiv prebivalci na Japonskem ostajajo skeptični do izvedbe OI, ki postajajo vse dražje. Preložitev iger in oblikovanje ukrepov proti koronavirusu sta se za organizatorje izkazala za logistično nočno moro z visoko ceno. Zamude in zdravstveni ukrepi so obstoječemu proračunu za igre naložili vsaj 2,4 milijarde dolarjev (okoli 1,98 milijarde evrov) dodatnih stroškov.

V deželi vzhajajočega sonca je doslej pandemija zahtevala okoli 2600 življenj.