Trenutno je cepljenih 57 članov slovenske olimpijske ekipe

Cepljenje ne bo potekalo le danes, ampak tudi druge dni, organizirano bo tudi 7. in 14 maja, že pred časom pa so bili cepljeni slovenski kolesarji v tujih klubih. Tako Mednarodni olimpijski komite (Mok) kot tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS) sta že večkrat izpostavila, da cepljenje ni obvezno,"ga pa toplo priporočajo". Številne države po svetu so cepljenje olimpijcev sicer že opravile.

"Okrog 90 odstotkov kandidatov je izrazilo interes za cepljenje, ki ni obvezno, medicinska komisija OKS pa ga priporoča. Interes za cepljenje je napovedalo več kot 220 od skupaj okrog 250 športnic in športnikov in neposrednega podpornega osebja, to so trenerji, fizioterapevti, zdravniki in drugi, ki neposredno delajo na terenu s posamezniki in ekipami. Drugi funkcionarji so iz te izjeme izključeni," je pojasnil generalni sekretar OKS Blaž Perko.

"Če ne bi toliko potovala in ne bi bilo letos OI, se verjetno ne bi cepila. Res je tudi, da tudi cepljenje ne nudi stoodstotne zaščite. Ampak zaradi OI se bom cepila. Če bi se okužila in zaradi tega ne bi mogla tekmovati na OI, bi bilo to zame nekaj najhujšega. Kljub cepljenju se to vseeno lahko zgodi, zato se bom tudi potem, ko se bom po prihodu z evropskega prvenstva na Portugalskem cepila, kar najbolj pazila. Upoštevala bom vsa zdravstvena priporočila in se izogibala gneči," je povedala krmarka jadralne posadke 470 Tina Mrak. Skupaj z Veroniko Macarol sodita v ožji krog favoritinj za medalje na OI v japonski prestolnici, od nedelje pa bosta tekmovali na EP v Vilamouri.