V hotelu, ki gosti Brazilce, izbruh koronavirusa

Zdravstveno in športno osebje v mestu Hamamatsu, zahodno od Tokia, je dejalo, da so okoli 30 članov osebja testirali pred prihodom brazilske delegacije v soboto. Dodali so, da nihče izmed okuženih posameznikov ni prišel v stik s športniki. Do OI v Tokiu, ki bodo potekale za zaprtimi vrati s strogimi varnostnimi ukrepi, je sicer še osem dni.

"Samo tisti, ki imajo negativen test, delajo," je dejal Yoshinobu Sawada, tamkajšnji športni uradnik. "Ekipi smo pojasnili, da so v mehurčku samo zdravi delavci. Mislim, da razumejo položaj in naše ukrepe," je še dodal za AFP.

V Tokiu, kjer veljajo izredne razmere, se število okužb sicer povečuje. V sredo so v mestu zabeležili 1149 primerov okužbe, kar je največ po januarju.

V mestu Munakata, na zahodu Japonske, pa je bil na novi koronavirus pozitiven član osebja ruske ragbijske reprezentance. Ekipa, ki jo sestavlja 16 športnikov in deset članov osebja, je na letališču v Tokiu pristala 10. julija in od takrat ni bila v stiku z lokalnim prebivalstvom. Drugi člani ekipe so zdaj v samoosamitvi in če bodo njihovi četrtkovi testi negativni, se bodo v petek lahko vrnili na trening.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sicer v sredo dejal, da so bili med 8000 ljudmi, ki so na Japonsko prispeli med 1. in 13. julijem, samo trije pozitivni. Predsednik Moka Thomas Bach se je sicer zavezal, da igre na Japonsko ne bodo prinesle nobene nevarnosti.

Slavnostna otvoritev iger bo 23. julija.