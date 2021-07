V Tokiu kraljujeta Miraitowa in Someity

Maskote so sestavni del olimpijskih iger od leta 1968. V Grenoblu je bil to Strel, posebej oblikovani smučar, ki je napovedal obdobje figur v olimpijskem gibanju. Prva maskota poletnih olimpijskih iger pa je bil leta 1972 v Münchnu kužek Waldi.

Maskoti so izbirali na 16.000 šolah z 200.000 razredi, na koncu pa je imel vsak razred, ki je izbiral med tremi pari maskot, po en glas. Prireditelji so za izbor maskot načrtno izbrali šolarje, saj so želeli na ta način spodbuditi zanimanje za igre pri mladih, obenem pa so tako zagotovili transparentnost izbora. Maskota v modri različici – Miraitowa – je namenjena olimpijskim igram, rožnata – Someity – pa paraolimpijskim. Oblikoval ju je 43-letni Japonec Rjo Taniguči .

Poletne igre so v nadaljevanju predstavljali bober Amik (1976 Montreal), medvedka Miša (1980 Moskva), beloglavi orel Sam The Eagle (1984 Los Angeles), tigra Hodori in Hosuni (1988 Seul), pes Cobi (1992 Barcelona), figura Izzy (1996 Atlanta), ptica Olly, kljunaš Syd in ježek Millie (2000 Sydney), brat in sestra Pevos oz. Atena (2004 Atene) in skupina petih figur Fuwa (2008 Peking).

Maskoti Londona 2012 sta bili Wenlock in Mandeville, jeklena odlitka iz železarne v Boltonu. V Wenlocku je tamkajšnje olimpijsko društvo leta 1850 priredilo svoje prve olimpijske igre, ki so bile navdih za zdajšnje igre moderne dobe, v bolnišnici Mandeville pa so v 60. in 70. letih prirejali posebna tekmovanja za invalide, ki veljajo za "prednika" zdajšnjih paraolimpijskih iger.

Na zadnjih poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 sta srca obiskovalcev in gledalcev skušali osvojiti maskoti Vinicius in Tom. Rumena maskota Vinicius je predstavljala kombinacijo spretnosti mačk, pozibavanja opic in elegance ptičjega leta. Ob tem je imela na široko razprte roke in noge, s čimer je želela v Brazilijo privabiti čim več tujih gostov.

Modra maskota Tom je bila namenjena paraolimpijskim igram. Njena glava je močno spominjala na maskoto slovenskega eurobasketa 2013, Lipka, saj je bila prekrita z listi dreves. Kot so pojasnili prireditelji, "jo fotosinteza navdaja z energijo, iz glave pa potegne nore zamisli in predmete. Je v neprestani rasti in z lahkoto premaguje vse prepreke".

V Sloveniji je verjetno najbolj prepoznavna maskota ZOI simpatični volk smučar s preprostim imenom Vučko, ki je kraljeval leta 1984 v Sarajevu, njen avtor je bil slovenski karikaturist Jože Trobec.