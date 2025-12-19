Na igrišču so se srečale nogometne, futsalske in druge športne legende, predstavniki medijev ter slovenski estradniki. Med njimi so bili nekdanji nogometaši Bojan Jokić , ta je s kapetanom fustalske reprezentance Igorjem Osredkarjem tudi ambasador EP 2026, Milenko Aćimović , Milivoje Novaković , Boštjan Cesar , Mišo Brečko , Branko Ilić , igralci futsala Alen Fetić , Kristjan Čujec , Rok Mordej , košarkarja Roman Horvat , Slavko Duščak , smučarski skakalec Žiga Jelar , glasbenika Bojan Cvjetičanin , Jože Potrebuješ in drugi prepoznavni obrazi.

Na turnirju so sodelovale tri ekipe, in sicer Estradniki, Ekipa Čujec in Ekipa Jokić. Bojan Jokić se je tako po bogati nogometni karieri, v kateri je za reprezentanco zbral sto nastopov in bil tudi njen kapetan, preizkusil tudi v futsalskih veščinah, ki jih sicer redno tudi rekreacijsko pili. Pred EP pa ga je doletela tudi ambasadorska vloga.

"Ta pomeni širjenje futsala, da pride tudi na tekme čim več navijačev, obenem pa se tudi organizacijsko odzovem, če me kaj potrebujejo in je treba kaj pomagati. Okoli futsala vlada vročica, poskusili bomo napolniti Stožice in upam, da bomo uspešni," je ob ekshibicijski tekmi dejal Jokić, čigar ekipa, v kateri so bili med drugimi zgoraj omenjeni nekdanji slovenski nogometni reprezentanti, je bila tudi najuspešnejša v Trzinu.

Ta je tudi optimist glede možnosti slovenske reprezentance na samem EP, kjer bo v skupini C igrala z Belorusijo, Belgijo in velesilo Španijo.