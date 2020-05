Okrepitvi za Đokovićev turnir: Čilić in Ćorić prihajata v Zadar

Novak Đokovićse je prek družbenih omrežij zahvalil Marinu Čilićuin Borni Ćoriću, ki se bosta na tako imenovanem Adria Touru pridružila Nemcu Alexandru Zverevu, Avstrijcu Dominicu Thiemuin Bolgaru Grigorju Dimitrovu. Prvi turnir bo med 13. in 14. junijem gostil Beograd, program pa se bo po nadaljeval v Zadru ter nato obiskal še Banjaluko in Črno goro in se končal z ekshibicijskim dvobojem Đokovića in Damirja Džumhurjav Sarajevu. Čilić, zmagovalec OP ZDA leta 2014, naj bi s 23-letnim rojakom nastopil v domačem Zadru.

"Zahvaljujem se Marinu in Borni za priključitev turneji, brez da bi zahtevala finančno nadomestilo," je zapisal Đoković, 17-kratni osvajalec naslovov na velikih slamih, ki je do prekinitve sezone na 18 dvobojih zabeležil ravno toliko zmag. "Oba poznam že dolgo in sta izvrstna fanta, smo dobri prijatelji in res se veselim, da se bomo srečali v Zadru. Marin je eden najboljših igralcev vseh časov iz teh koncev sveta, medtem ko ima Borna potencial za preboj med prvo peterico v moški karavani ATP,"je dodal 33-letni Beograjčan, ki je rojstni dan proslavljal pred slabim tednom.

Zadnja turnirja bi morala gostiti Črna gora ter Bosna in Hercegovina, a je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Beogradu Đoković priznal, da je vse odvisno od del na prizoriščih, ki jih morda ne bodo pravočasno zaključili.