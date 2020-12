Okrepljeno divjevodaško vodstvo: Španec na čelu programa vrhunskega športa v KZS

"Od leta 2012 je imela Slovenija le enega novega dobitnika kolajn na večjem mednarodnem tekmovanju (svetovni pokali, evropsko ali svetovno prvenstvo). Vedno je dobro, da tekmovalci osvajajo kolajne v daljšem časovnem obdobju, a če želimo imeti uspehe tudi v prihodnje, potrebujemo tudi nove dobitnike kolajn," je pojasnilInaki Gomez. Pred prihodom v Slovenijo je sodeloval s klubom v domači Baskiji, prihaja iz Iruna v bližini San Sebastiana, pa tudi s špansko slalomsko reprezentanco. Sam je prenehal trenirati relativno zgodaj, ko je imel 18 let. Devetindvajsetletnega Inakija je v Slovenijo prinesla ljubezen, saj je že več let v zvezi s slalomistko Ajdo Novak. Ljubljana bo njegov dom že četrto leto, tu pa je tudi vpisal doktorski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko.

V Sloveniji je hitro postal del reprezentančne strokovne ekipe in bil prisoten na največjih tekmovanjih, pod njegovim vodstvom pa v zadnjih letih trenira tudi Ajda Novak.