Okrogla miza: 30 let slovenskega športa

Ob 15.30 uri vabljeni k ogledu spletne okrogle mize zavoda za športno pravo Sport Lex na temo 30 let slovenskega športa. Športniki Slovenijo predstavljajo svetu in s svojimi dosežki kljub majhnosti države dokazujejo, da smo v športnem svetu velikani. V Sport Lex Talku bodo govorili tudi s tistimi, ki so šport vzpostavljali, ga živeli in o njem poročali. Spregovorili bodo o tem, kako smo začeli, kje smo trenutno in kam gremo v prihodnosti slovenskega športa. Kako vzpostaviti sistem, ki bo v precej drugačnem svetu, kot smo ga imeli pred 30 leti, še naprej proizvajal največje zmagovalce. V živo na naši spletni strani 24ur.com.

icon-expand Jure Košir FOTO: Profimedia V spletnem omizju bodo sodelovali:

Rudi Zavrl, častni predsednik NZS

Jure Košir, prejemnik olimpijske medalje v slalomu

Tomaž Ambrožič, direktor Sport Media Focus

Igor E. Bergant, novinar in televizijski voditelj icon-expand