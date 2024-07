OKS bo danes imenoval slovensko reprezentanco za OI

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V reprezentanci bodo prvič trije kolektivni športi, obe reprezentanci v rokometu in odbojkarji. Poleg tega so v olimpijski odpravi tudi nekateri najboljši v svetovnem merilu v svojih športih z medaljami na največjih tekmovanjih v zadnjih letih.

Leta 2004 v Atenah je bilo doslej največ športnic in športnikov iz Slovenije, 79. Osemdeset jih je bilo za igre v Franciji predvidenih že prejšnji mesec.

Domala nepremagljiva Janja Garnbret bo tako v športnem plezanju branila zlato iz Tokia. Kajtar Toni Vodišek je nekdanji svetovni in evropski prvak, prav tako Kristjan Čeh v metu diska, sredi prejšnjega meseca je bil zlat na EP v Rimu.

Svetovni vrh oblikujejo slovenski kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, oba sta trenutno sicer na vrhu seštevka na francoski pentlji, ki se bo končala tik pred OI. Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so osvajali olimpijska odličja, pa slovenski nastopajoči v judu ...