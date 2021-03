OKS: Kacinova izjava glede cepljenja olimpijcev 'žaljiva in netočna'

Iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so medtem sporočili, da niti v zdravstvenem domu niti v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor niso cepili nobenega člana olimpijske reprezentance. Tudi OKS je Kacinov komentar danes označil za zlonamernega in zavajajočega. "Športniki in športnice, ki so kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, niso bili cepljeni, kar pomeni, da ni šlo za nobeno zlorabo. To je edina resnica. To dokazuje tudi sinočnja odločitev vlade Republike Slovenije, ki je kandidate za olimpijsko reprezentanco Slovenije uvrstila na prednostno listo cepljenja," so zapisali pri krovni športni zvezi v državi.

Kot so v izjavi za medije zapisali na OKS, je Kacin ob sredinem obisku cepilnega centra v Kranju izjavil, da se mu zdi "nedopustno, da so v Mariboru cepili člane olimpijske reprezentance, ki odhaja na Japonsko šele poleti. To je zloraba. Pričakujem, da se bo predsednik Olimpijskega komiteja opravičil zaradi vseh pritiskov, ki jih izvajajo na lokalni ravni".

S tem so se navezali na sredino odločitev vlade, da višje na prioritetno lestvico skupin uvrsti kandidate za poletne olimpijske igre v Tokiu. Ti so zdaj uvrščeni v isto skupino kot zaposleni v vzgoji in izobraževanju, diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, pa tudi tuji diplomatski predstavniki Slovenije in pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije v tujino. Po prvotnem besedilu strategije s 1. marca so bili olimpijci uvrščeni v zadnjo prednostno skupino.

Že v torek je Strokovni svet za šport sicer pozval svetovalno skupino za cepljenje, naj nemudoma omogoči cepljenje olimpijcev in paraolimpijcev za poletne olimpijske igre v Tokiu. Teh športnikov bi bilo po njihovih podatkih manj kot 250. Predstavniki OKS so ob tem izpostavili, da je vprašanje cepljenja olimpijcev in paraolimpijcev v Evropi večinoma že rešeno.