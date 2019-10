OKS podpisal pogodbe s kandidati za nastop na olimpijskih igrah

Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo na predlog nacionalnih panožnih zvez junija prihodnje leto potrjeval reprezentanco, ki se bo javnosti predstavila 10. julija v Mariboru, igre pa bodo potekale od 24. julija do 9. avgusta. Podpredsednik OKS Tomaž Baradaje ocenil, da bo nastopilo med 60 do 80 slovenskih športnikov.

Veliko športnikov je bilo tokrat odsotnih, pogodbe pa so podpisali karateistki Tjaša Rističin Lina Pušnik, gorska kolesarka Tanja Žakelj, cestni kolesarji Jan Polanc, Tadej Pogačarin Matej Mohorič, jadralec Žan Luka Zelko, lokostrelec Gašper Štrajhar, strelci Denis Vatovec, Živa Dvoršakin Urša Kuharič, atleti Luka Janežič, Tina Šutej, Martina Ratej, Kristjan Čeh, Maruša Černjul, Agata Zupin, Blaž Zupančič, Nejc Pleškoin Žan Rudolf, taekwondoist Ivan Konrad Trajkovič, judoisti Adrian Gomboc, Andreja Leški, Kaja Kajzerin Enej Marinič ter kajakaši na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić, Anja Ostermanin Jošt Zakrajšek.

Cerar in Šugman 'orala ledino'

Vodja olimpijske reprezentance je Miroslav Cerar, s 30 odličji na velikih tekmovanjih najuspešnejši slovenski športnik.

"Leta 1991 smo ustanovili OKS in se nato na vso moč trudili, da bi bili čim prej člani Mednarodnega olimpijskega komiteja. In nam je uspelo, tako da so slovenski športniki že v Barceloni leta 1992 lahko nastopili na OI. Tedaj sem bil vodja prvega dela slovenske olimpijske ekipe, drugega je vodil Rajko Šugman," se je v rana leta slovenskega olimpizma ozrl Cerar.

24 odličij in 415 olimpijcev

Na dosedanjih OI je 415 slovenskih olimpijcev pod samostojno zastavo osvojilo 24 medalj, za prejšnje države, v katerih je bil slovenski narod, pa eno za Avstro-ogrsko, osem za kraljevino Jugoslavijo in 15 za socialistično republiko Jugoslavijo. Eno od svojih dveh zlatih je Cerar osvojil prav v Tokiu leta 1964. Poleg prvega mesta na konju z ročaji je v japonski prestolnici tedaj osvojil tudi bron na bradlji.

Kandidati za OI 2020 so se pred tem udeležili tudi delavnice, na kateri jim je vodstvo OKS podalo informacije, ki jih bodo potrebovali v pripravljalnem obdobju in tudi med samimi igrami. Matic Švab, namestnik generalnega sekretarja za finance in marketinga OKS, je izpostavil, da bodo po vzoru OI 2018 v Južni Koreji tudi tokrat pripravili slovensko hišo v sodelovanju z državo, kar bo za tekmovalnim programom drugi najpomembnejši slovenski olimpijski projekt prihodnjega leta.

Hiša v središču mesta bo v neposredni bližini podzemne postaje in 20 minut vožnje od olimpijke vasi. OKS bo organiziral tudi navijaško letalo. Nekdanji atlet Aleš Cantarutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, je navedel, da se je država za sodelovanje odločila zaradi promocije turizma in gospodarstva v deželi tehnološkega napredka, s katero Slovenija tudi sicer zelo dobro sodeluje. V času OI bo OKS pripravil tudi potovanje slovenske olimpijske bakle po desetih slovenskih mestih.