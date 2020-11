Okužen še en celjski rokometni reprezentant

Okužbo so v Celju nedavno potrdili tudi pri Miljanu Vujoviću.

Potem ko so okužbo odkrili pri Miljanu Vujovićuže v času reprezentančnih priprav, je testiranje v sredo pokazalo pozitiven primer še pri debitantu v reprezentanci, Tadeju Mazeju. Oba se sicer počutita dobro.

Vsi reprezentanti so bili do sredinega testiranja v samoizolaciji, sedaj pa se bodo z izjemo omenjenih pozitivnih igralcev priključili klubskim soigralcem, v petek pa še enkrat opravili testiranje pred sobotno prvenstveno tekmo s Koprom, so še sporočili iz celjskega kluba.

"Zgodilo se je to, česar smo se po malem bali, po drugi strani pa je bilo ob dejstvu, da so se srečali fantje iz vse Evrope, pričakovati, da lahko virus zaide tudi k nam. Upamo in verjamemo sicer, da smo z ukrepi preprečili širjenje na preostale igralce," je dejal trener Tomaž Ocvirk.