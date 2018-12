Olajšanje za Đokovića in druščino: vročinski odmori zdaj tudi za moške

Prireditelji odprtega teniškega prvenstva Avstralije so sporočili, da bodo v naslednjem letu uvedli vročinske premore tudi za teniške igralce. Doslej so imele pravico do desetminutnega premora le igralke na dvobojih med drugim in tretjim nizom, po novem pa bodo, če bodo vremenske razmere neustrezne, takšen odmor izkoristili tudi igralci.

V Melbournu se pripravljajo na prvi veliki slam nove sezone. V eri odprtih prvenstev bo to 51., sicer pa skupno že 107. izvedba slovitega turnirja. FOTO: AP Vzrok za takšno odločitev so številne pritožbe igralcev na tekmovanju, ki v Avstraliji poteka poleti, tako da so imeli med dvoboji v največji vročini v preteklosti že precej primerov izčrpanosti ali slabosti. Na letošnji izvedbi tekmovanja se je zaradi igranja pri visokih temperaturah, ki lahko dosežejo tudi 40 stopinj Celzija, večkrat pritožil tudi srbski zvezdnik Novak Đoković. Za odprto prvenstvo Avstralije 2019 so prireditelji izdelali posebno lestvico vročinske nevarnosti; ob upoštevanju temperatur, moči sonca, stopnje vlage v zraku in moči vetra bodo opravljali meritve. Če bodo te pokazale najvišjo peto stopnjo, bo sodnik dvoboje na prostem lahko prekinil oziroma odredil zapiranje strehe na igriščih, ki jo imajo. Pravilo o desetminutni prekinitvi bo veljalo za tretji niz in morebitna četrtega in petega, igralci pa ga bodo lahko izkoristili, če bodo vročinske razmere dosegle četrto stopnjo lestvice. "Zdravje nastopajočih je naša prva skrb. Zato smo po mesecih raziskav in testiranj uvedli meritve vročinskega stresa na odprtem prvenstvu Avstralije,"so sporočili prireditelji tekmovanja, ki se bo v Melbournu začelo 14. januarja.