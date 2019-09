Odlična napoved za OI: Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman na vrhu sezone 2019

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman

Tako na 200- kot 500-metrski razdalji sta na vrhu Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki sta prikazali res odlično sezono, v kateri sta osvojili štiri kolajne na svetovnih pokalih, od tega dve zlati, srebro in bron na svetovnem prvenstvu ter olimpijsko vozovnico za Tokio 2020. Med kajakašicami na 500 metrov je Mia Medved zasedla 35. mesto, na 200 m pa 49. Med kajakaši je Jošt Zakrajšek na 1000 m uvrščen na 15. mesto, na 5000 m pa je na sedmem mestu. Med moškimi kajakaškimi dvojci na 200 metrov sta Vid Debeljakin Rok Šmitzasedla 16. mesto.

Debeljak in Šmit sta veslala tudi v kajakaškem enojcu. Debeljak je na 200-metrski razdalji v letošnji sezoni zasedel skupno 13. mesto, Šmit pa 46., na 500 m je bil Šmit 26., so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.