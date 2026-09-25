Avstrijski KAC previsoka ovira za hokejiste Olimpije

Olimpija je pred lepo zapolnjenimi tribunami v Tivoliju v tekmo vstopila zelo dobro in že v četrti minuti z igralcem več na ledu povedla prek Jana Urbasa, ki je v letošnji sezoni okrepil zmaje. Pri podajah sta sodelovala Marcel Mahkovec in Žiga Jeglič. Olimpija je skozi prvo tretino imela še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, vendar so bili vsi poskusi neuspešni. V drugi tretini so na sceno stopili igralci KAC-a in v uvodnih petih minutah dosegli tri zadetke; Thomas Hundertpfund, Jan Muršak in Nick Petersen so pripravili preobrat.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Olimpija - KAC Aljoša Kravanja

Olimpija - KAC Aljoša Kravanja

Olimpija - KAC Aljoša Kravanja

Olimpija - KAC Aljoša Kravanja







Igralci Olimpije so le nekaj minut po tretjem zadetku KAC-a iz Celovca uspeli znižati zaostanek. Po podaji T. J. Brennana in kasnejšem samostojnem prodoru je bil ponovno uspešen Urbas. Olimpija je nato dobila krila in pobudo na ledu, vendar so Avstrijci hitro utišali Tivoli in prek Simeona Schwingerja povedli z 2:4. Ko se je že zdelo, da se Olimpija lahko z dvema goloma zaostanka vrne, so v začetku tretje tretine Avstrijci znova udarili prek Willa MacKinnona.

Igralci Olimpije in njihovi navijači, ki so v Tivoliju pripravili odlično vzdušje, so verjeli v preobrat. V 15. minuti tretje tretine so upanja postala še večja, ko je zaostanek na 3:5 znižal Joshua Lawrence. Ko so imeli vsi v dvorani še večje upanje o preobratu, pa je hitro postalo dokončno jasno, da do tega ne bo prišlo. V roku minute sta za Avstrijce zadela Hundertpfund in Muršak. Olimpija je tako na prvi domači tekmi sezone doživela visok poraz.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Olimpija - KAC Aljoša Kravanja

Olimpija - KAC Aljoša Kravanja

Olimpija - KAC Aljoša Kravanja

Olimpija - KAC Aljoša Kravanja





