Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Avstrijski KAC previsoka ovira za hokejiste Olimpije

Ljubljana, 25. 09. 2026 21.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Olimpija - KAC

Hokejisti Olimpije so še drugič v zadnjih treh dneh doživeli poraz. Na prvi domači tekmi je bil boljši avstrijski KAC, ki v letošnji sezoni še ne pozna poraza. Zmaji so v tekmo krenili bolje in povedli že v prvih minutah, nato pa so Avstrijci pokazali svoj pravi obraz in prišli do zaslužene zmage s 3:7.

Olimpija je pred lepo zapolnjenimi tribunami v Tivoliju v tekmo vstopila zelo dobro in že v četrti minuti z igralcem več na ledu povedla prek Jana Urbasa, ki je v letošnji sezoni okrepil zmaje. Pri podajah sta sodelovala Marcel Mahkovec in Žiga Jeglič. Olimpija je skozi prvo tretino imela še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, vendar so bili vsi poskusi neuspešni. V drugi tretini so na sceno stopili igralci KAC-a in v uvodnih petih minutah dosegli tri zadetke; Thomas Hundertpfund, Jan Muršak in Nick Petersen so pripravili preobrat.

Igralci Olimpije so le nekaj minut po tretjem zadetku KAC-a iz Celovca uspeli znižati zaostanek. Po podaji T. J. Brennana in kasnejšem samostojnem prodoru je bil ponovno uspešen Urbas. Olimpija je nato dobila krila in pobudo na ledu, vendar so Avstrijci hitro utišali Tivoli in prek Simeona Schwingerja povedli z 2:4. Ko se je že zdelo, da se Olimpija lahko z dvema goloma zaostanka vrne, so v začetku tretje tretine Avstrijci znova udarili prek Willa MacKinnona.

Preberi še Olimpija se je v izdihljajih tekme vrnila, a ostala brez točk v Avstriji

Igralci Olimpije in njihovi navijači, ki so v Tivoliju pripravili odlično vzdušje, so verjeli v preobrat. V 15. minuti tretje tretine so upanja postala še večja, ko je zaostanek na 3:5 znižal Joshua Lawrence. Ko so imeli vsi v dvorani še večje upanje o preobratu, pa je hitro postalo dokončno jasno, da do tega ne bo prišlo. V roku minute sta za Avstrijce zadela Hundertpfund in Muršak. Olimpija je tako na prvi domači tekmi sezone doživela visok poraz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
HK Olimpija hokej KAC Celovec ICEHL hokej na ledu

Čebulj: Mene ne more več nihče sprovocirati

24ur.com Slovenski orli drugi: Me veseli, da se končno obrača na bolje
24ur.com Ne zmaga vedno boljši: zmaji napadali, točke pa odhajajo na Dunaj
24ur.com Kos in Lanišek daleč pred vsemi
24ur.com Pomembna zmaga Slovencev v tesnem dvoboju
24ur.com Avstrijci za zgolj točko ugnali Poljake, Slovenci četrti
24ur.com 'Fizično močni Norvežani so imeli prednost na slabem stoženskem igrišču'
24ur.com Risi tudi drugič boljši od azzurrov
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
vizita
Portal
Krvni strdki: 10 opozorilnih znakov in kdo je najbolj ogrožen
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
cekin
Portal
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961