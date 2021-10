Olimpija izgubila z Innsbruckom

Odlična serija ljubljanskih hokejistov, ki so v uvodu v najmočnejšem regionalnem tekmovanju dosegli tri zmage na prvih štirih tekmah, se je danes končala. Še drugič v dveh tednih je bil boljši Innsbruck, ki je tako dosegel tretjo zmago v sezoni, domačim je za tolažbo ostala točka za poraz po podaljšku. V izenačeni predstavi prvega dela so do prednosti prišli domači, potem ko je v 13. minuti Daniel Murphy lepo zaposlil kapetana Žigo Panceta, ta pa s strelom pod prečko poskrbel za vodstvo.

Takoj na začetku drugega dela je sledil hladen tuš za domače, ko so gostje izenačili že po manj kot minuti druge tretjine. V tem delu tekme so imeli hokejisti Innsbrucka trikrat številčno prednost, izkoristili pa so le eno, ko so v 35. minuti izenačili na 2:2, takrat je Martin Ulmer spremenil smer ploščku pred golom in ugnal Žana Usa.

A že pred tem je, ko so imeli na ledu zeleno-beli igralca manj, za najlepšo potezo tekme poskrbel izkušeni Aleš Mušič. Domači so se uspešno ubranili, Mušič je ušel v protinapad, vratar Thomas McCollum je zadrsal iz vrat, a ni bil dovolj hiter, domači napadalec pa je plošček prek njega poslal v prazno mrežo.

Toda podobno kot v drugi tretjini je bil za domače slab tudi začetek zadnje. Hitro so dobili gol in nato morali prvič na tekmi loviti nasprotnike. To jim je uspelo v 46. minuti, takrat so imeli sami "power-play", uspešen pa je bil Aleksandar Magovac z močnim strelom od daleč.

To je bil tudi zadnji gol v rednem delu tekme, domači so imeli še nekaj polpriložnosti, neizkoriščena pa je ostala še ena priložnost z igralcem več pet minut pred koncem. V podaljšku je nato hitro sledila odločitev o zmagovalcu, saj je Daniel Leavens po 76 sekundah premagal Usa, ta se je sicer izkazal s kar 42 obrambami, za končnih 4:3. Naslednja tekma čaka Ljubljančane v nedeljo, ko bodo gostovali na Dunaju.