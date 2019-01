Olimpija tesno zmagal v gosteh, uspešni tudi Rogaška in Polzela

Šentjur ni imel večjih težav s Helios Suns. Na koncu je bilo 84:60, gostje pa so bili kolikor toliko blizu le v prvi četrtini, po drugi je bila prednost +10, po tretji pa že + 18. Pri domačih je Royce Wooldridgedosegel 20 točk, eno manj pa Miloš Pešić. Pri Domžalčanih pa jih je 15 dosegel Miroslav Pašajlić, eno manj pa Nikola Gajić.

Rogaška je morala v tesni tekmi priznati premoč Petrolu Olimpiji; večji del dvoboja sta bili ekipi skupaj, domači so vodili na koncu tretje četrtine in nazadnje izenačili na 69:69 in pet minut pred koncem znižali na 78:82. Potem pa so gostje z delnim izidom 9:4 prišli do vodstva, ki ga niso več spustili iz rok, čeprav je Stefan Mijović s trojko šest sekund pred koncem še znižal na 92:95, isti igralec pa je nato še en poskus za tri ob zvoku sirene zgrešil, tako da podaljška ni bilo. Rashun Davisje za domače zbral 18 točk, Marko Pajović17, pri gostih pa sta tekmo s po 16 končala Jan Špan in Miha Lapornik.

Drugoligaš Plama Pur se je prvoligašu Hopsom Polzeli dobro upiral v prvi četrtini, bil blizu še do polčasa, potem pa so gostje prevzeli pobudo in na koncu zanesljivo zmagali. Grega Sajevic je bil s 26 točkami najboljši strelec pri domačih, 22 pa jih je zbral Anže Srebovt. Pri zmagovalcih se je najbolj izkazal Simo Atanackovićs 24 točkami, še 17 jih je dodal Milojko Vasilić.

Izidi četrtfinala pokala Spar:

Šentjur- Helios Suns 84 : 60

Rogaška - Petrol Olimpija92 : 95

Plama Pur - Hopsi Polzela80 : 96