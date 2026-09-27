Olimpija do prve domače zmage v sezoni

Zmaji so sijajno odprli obračun proti tradicionalnim tekmecem iz Avstrije in hitro povedli po mojstrovini trenutno svojega najbolj vročega hokejista iz Kanade. 24-letni Joshua Darren Lawrence je že v šesti minuti lepo preigral obrambo gostov, v zaključku akcije pa z natančnim in zvitim strelom ukanil še vratarja Reneja Swetteja .

Sredi uvodne tretjine so ljubljanski in beljaški hokejisti morali na prisilni premor zaradi menjave počenega stekla na ograji, po vrnitvi na led pa se mreži do konca uvodne tretjine nista zatresli.

Povsem druga slika je bila v drugi tretjini, ko so padli kar štirje goli. Na veliko veselje domačih privržencev je plošček kar trikrat končal v mreži Beljaka, potem ko so med 35. in 38. minuto zadeli Marcel Mahkovec, Žiga Jeglič in Jaka Sodja.