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Olimpija do prve domače zmage v sezoni

Ljubljana, 27. 09. 2026 20.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Olimpija - KAC

Ljubljanski hokejisti so se v razširjenem avstrijskem prvenstvu vrnili na zmagovite tirnice. Po uvodnih zmagah proti Ferencvarosu in Fehervarju so nanizali dva poraza proti tekmecema iz Linza in Celovca, v petem obračunu v tej sezoni pa so pred domačimi gledalci povsem zasenčili tekmece iz Beljaka.

Zmaji so sijajno odprli obračun proti tradicionalnim tekmecem iz Avstrije in hitro povedli po mojstrovini trenutno svojega najbolj vročega hokejista iz Kanade. 24-letni Joshua Darren Lawrence je že v šesti minuti lepo preigral obrambo gostov, v zaključku akcije pa z natančnim in zvitim strelom ukanil še vratarja Reneja Swetteja.

Joshua Darren Lawrence
Joshua Darren Lawrence
FOTO: Profimedia

Sredi uvodne tretjine so ljubljanski in beljaški hokejisti morali na prisilni premor zaradi menjave počenega stekla na ograji, po vrnitvi na led pa se mreži do konca uvodne tretjine nista zatresli.

Povsem druga slika je bila v drugi tretjini, ko so padli kar štirje goli. Na veliko veselje domačih privržencev je plošček kar trikrat končal v mreži Beljaka, potem ko so med 35. in 38. minuto zadeli Marcel Mahkovec, Žiga Jeglič in Jaka Sodja.

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Ljubljanski hokejisti so v zadnji tretjini imeli Beljačane pod nadzorom, visoko zmago sta potrdila Zach Boychuk in Luka Gomboc. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala 2. oktobra, ko bo gostovala pri Pustertalu.

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