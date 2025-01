Ljubljančani pred svojimi navijači do nove zmage

Ljubljanski hokejisti so dosegli novo pomembno zmago, s katero ohranjajo upe na šesto mesto na lestvici in s tem neposredno uvrstitev v končnico, po drugi strani pa so se v boju z neposrednim tekmecem na lestvici zdaj tudi utrdili na osmem, ki v dodatnih kvalifikacijah še prinaša prednost domačega ledu.

Zeleno-beli so, še vedno pod vodstvom začasnega stratega Andreja Tavžlja, v zadnjem obdobju zelo uspešni. Izgubili so le eno tekmo od zadnjih osmih, zdaj so pri 52 točkah, do šestega mesta in Beljaka jih loči devet, pred Pustertalom pa imajo zdaj deset točk zaloge.

Ker je slovensko-južnotirolski dvoboj štel pravzaprav dvojno, je bil za domače pravi šok začetek, saj je Lukaš Horak klonil po prvem napadu Pustertala po le 11 sekundah.

Domači so potrebovali precej časa, da so si opomogli. A že v prvi tretjini so počasi prevzemali pobudo in ob koncu tudi nekajkrat zapretili Edwardu Pasqualeju.