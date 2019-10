Ljubljančani pred derbijem premagali Pustertal, nov jeseniški poraz

V ljubljanskem taboru so opozarjali, da se še ne osredotočajo na derbi, saj jih je danes čakala zahtevna naloga. Gostovali so pri Pustertalu, ekipi, ki so jo premagali v finalu prejšnje sezone. Tako kot večina dvobojev iz finalne serije je bila tudi današnja tekma tesna in razburljiva, odločena pa šele po podaljšku. Čeprav prvih 40 minut ni prineslo nobenega zadetka, pa je po začetku zadnje tretjine bolje kazalo slovenskim prvakom. Ljubljančane je namreč v vodstvo z igralcem več povedel Žan Jezovšekv 44. minuti, isti igralec pa je nato povišal na 2:0 v 49. Toda gostje so dovolili domačim, da so jih pred koncem rednega dela ujeli, z zadetkoma v razmaku 55 sekund pa so izsilili podaljšek. A nazadnje so večji del točkovnega izkupička domov le odnesli gostje, za zmago s 3:2 je namreč v 64. minuti poskrbel Anže Ropret.

Za hokejiste Gregorja Polončičaje to četrta zmaga v nizu in skupno sedma na desetih tekmah nove sezone; na lestvici pa so branilci naslova trenutno na petem mestu z 20 točkami. Prvi so kljub porazu današnji tekmeci Olimpije, ki so jim Ljubljančani zadali prvi poraz po šestih zmagah.

Železarji doma osvojili točko