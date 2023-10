Nič novega v Tivoliju: nov domač poraz hokejskih zmajev

Ljubljanski hokejisti so, potem ko so v sredo v vnaprej odigrali tekmi z Linzem izgubili na domačem ledu z 0:2, lovili so sploh prvo domačo zmago v tej sezoni. A ostajajo brez nje; tekmec je bil ena od ekip izpod vrha lestvice, beljaški VSV, ki je na koncu po solidni uvodni tretjini domačih zanesljivo slavil.

Začetek ni bil slab, gostitelji so po hitrem prodoru Aljaža Predana tudi povedli in si po treh minutah priigrali dobro izhodišče. A nadaljevanje je bilo nato manj uspešno. V prvem delu so imeli sicer še nekaj zrelih priložnosti za še kakšen gol, vendar so Beljačani stopnjevali pritisk in pet minut pred koncem tudi izenačili, domači vratar Lukaš Horak pa je imel že takrat več dela kot Jean Philippe Lamoureux na beljaški strani. Druga tretjina je prinesla veliko premoč Beljaka in številne napake domačih. Ti so nekajkrat pustili tekmece pred svoj gol v razmerju 2-1, kar se je končalo z dvema zadetkoma v mreži Horaka.

Morda bi se dvoboj še lahko obrnil drugače, če bi Marcel Mahkovec izkoristil kazenski strel v 37. minuti. A njegov poskus je vratar VSV ubranil, namesto znižanja pa so domači dobili še četrti gol po še eni napaki v obrambi. Dvoboj je bil tako praktično že odločen po 40 minutah, za nameček gostje niso popuščali in so zadeli še petič. Zeleno-belim ni stekla niti igra z igralcem več, tako da so do konca dvoboja dosegli le še gol za znižanje na 2:5, ko je Predan spretno izkoristil napako vratarja Beljaka, ki je izpustil plošček, ter postavil končni izid.

Tretja tekma v nizu v tem tednu zmaje čaka že čez dva dni, ko bodo gostovali pri Asiagu.

Izid, liga ICEHL, 11. krog:

SŽ Olimpija - VSV Beljak 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)