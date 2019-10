Olimpijska generalka: Savšek in Božič prvi in drugi na Japonskem

Benjamin Savšek je bil najboljši že po polfinalu, kjer je nastopil s sposojenim veslom, saj se mu je na ogrevanju pred startom na njegovem nesrečno snel ročaj. Na pomoč je priskočil Slovak Michal Martikan, ki je bil Savškov največji vzornik, ko je ta začenjal svojo športno pot. Tudi v drugem nastopu tekmeci niso našli pravega recepta in letošnji evropski prvak Savšek se je lahko veselil nove zmage. "Dobro se je izšlo. Bila je zahtevna proga, zato sem moral temu nastopu posvetiti veliko energije. Vesel sem, da mi je uspelo sestaviti dve lepi in tekoči vožnji. S tem sem se uvrstil tudi na tekmo, ki bo prihodnji vikend," je povedal po zmagi. Eva Terčeljje v kvalifikacijah postavila identičen čas kot Nemka Ricarda Funk ter si tako delila prvo mesto, v polfinalu je bila Ljubljančanka četrta, v odločilni vožnji tega konca tedna pa so ji pošle moči, tako da je z desetimi kazenskimi sekundami tekmo končala na osmem mestu. Zmagala je Britanka Mallory Franklin, druga je bila njena rojakinja Kimberley Woods, tretja pa Ricarda Funk.