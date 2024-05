Olimpijska kolekcija s pridihom elegance

Sobotno dopoldne je bilo odeto v olimpijske barve. V sklopu Festivala nakupov in zabave so pred trgovino Intersport v BTC City Ljubljana predstavili novo olimpijsko kolekcijo, v kateri bodo naši športniki in športnice na olimpijskih igrah v Parizu med 26. julijem in 11. avgustom 2024, zastopali slovenske barve.

OGLAS

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

















Slovenska olimpijska kolekcija za OI 2024 icon-picture-layer-2 1 / 10

Pariz ni le olimpijsko mesto, kamor se igre vračajo po stotih letih, temveč tudi prestižna prestolnica mode. Letošnja olimpijska kolekcija tako odraža slovenski olimpijski duh in pariško eleganco ter prefinjenost. Po modni pisti so se v novi kolekciji sprehodili štirje modeli in dva športnika, telovadka Lucija Hribar in plavalec Peter John Stevens. Na dogodku je bil prisoten tudi predsednik krovne športne organizacije Franjo Bobinac in oblikovalec kolekcije Sandi Murovec, s katerim OKS-ZŠZ sodeluje že vrsto let.

"Na Olimpijskem komiteju Slovenije se intenzivno pripravljamo na igre, ki se po dvanajstih letih vračajo na evropska tla. Prav zato so te igre posebne za nas. Obetamo si največjo olimpijsko reprezentanco v zgodovini samostojne Slovenije. In res je kot ste dejali – izgledali bodo 'šik' in elegantno. Prepričan sem, da bodo pravi zmagovalci, ne le na športnih tekmovanjih ampak tudi na modni pisti iger. Verjamem, da bodo marsikdaj prekosili tudi same gostitelje. Veselim se, da bom naše športnike in športnice spremljal od blizu, odet v te čudovite slovenske olimpijske barve," je v uradnem sporočilu za javnost dejal Franjo Bobinac.