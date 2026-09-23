Olimpijska prvakinja: trije zamaskirani moški so mi ukradli avtomobil

"Počutim se, kot da bi potrebovala resničnostni šov. Stvari, ki se mi dogajajo, so naravnost noro neverjetne," je dejala 29-letna športnica.

Ena najuspešnejših telovadk vseh časov je o dogodku spregovorila v videoposnetku na TikToku, kjer je med pripravami na prevzem novega vozila razkrila tudi ozadje neprijetne izkušnje. Po njenih besedah se je vlom zgodil v času, ko je še živela v Chicagu skupaj z možem, igralcem ameriškega nogometa Jonathanom Owensom .

Po dogodku sta se z možem odločila tudi za dodatne varnostne ukrepe. Med drugim sta v dom pripeljala dobermana, ki skrbi za varnost. Bilesova je namignila, da je bila prav izkušnja z vlomom eden od razlogov za to odločitev.

Čeprav je policija ukradeni avtomobil (Porsche GTS) pozneje našla, se zakonca nista odločila, da bi ga obdržala. Telovadka je dejala, da sta se po vrnitvi vozila raje odločila za nakup novega avtomobila.

Simone Biles, ki velja za najbolj odlikovano telovadko v zgodovini tega športa, je sicer letos že vzbudila pozornost javnosti z objavo na družbenih omrežjih, v kateri je zapisala, da je skoraj umrla. Podrobnosti takrat ni razkrila, saj je poudarila, da želi določene stvari ohraniti zase.