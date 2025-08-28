Trikratna olimpijska prvakinja uspešno okreva po operaciji tumorja

"V zadnjih tednih sem bila v pravem vrtincu, a sem v redu. Imam nekaj novih grčastih brazgotin, malo manj ledvice in sem veliko bolj žilava," je v objavi na družbenih omrežjih med drugim zapisala 31-letna Avstralka, ki se veseli povratka na divje vode.

V Franciji rojena športnica je aktualna olimpijska prvakinja v kategorijah C1 in K1. Na štirih igrah je skupaj osvojila kar šest odličij. S SP ima Avstralka 10 kolajn, dejavna pa je tudi izven čolna, saj je članica komisije športnikov pri Mednarodnem olimpijskem komiteju.