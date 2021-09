Olimpijski festival za mlade v Ljubljani

Olimpijski festival v središču Ljubljane bo ponujal skoraj 40 različnih športnih izzivov, namenjenih otrokom do 15. leta. Športni program z različnimi gosti in mladimi športniki bo potekal danes med 9. in 20. uro, v nedeljo pa med 9. in 18. uro.

Kot so v pojasnilu olimpijski festival zapisali pri OKS, je to največji praznik športa za otroke in mlade v Sloveniji. Letošnji bo že šesti, festival pa pomeni priložnost, da otroci na enem mestu vidijo predstavitve številnih panog in se tako lažje odločijo, katera je primerna zanje. Po drugi strani pa je to tudi priložnost za športne zveze, društva in klube, da predstavijo svoje dejavnosti in pridobijo nove člane.

Festival je namenjen predvsem otrokom med petim in 15. letom ter njihovim staršem, OKS pa vabi tudi vse druge navdušence, ki bi se radi zabavali in uživali v igri.