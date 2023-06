Olimpijski prvak Savšek na vrhu na tekmi v Pragi

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je zmagovalec tekme svetovnega pokala v češki Pragi. Na brzicah reke Vltave je olimpijski prvak iz Tokia dosegel drugi čas polfinala in se zanesljivo uvrstil v finale. Tudi tu je blestel in se po šestih letih spet veselil zmage v svetovnem pokalu. Z veliko prednostjo je ugnal Slovaka Mateja Benuša in Francoza Julesa Bernardeta. Spodletelo pa je Luki Božiču, ki je bil 16. Pri ženskah so brez finala ostale vse tri slovenske predstavnice.

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Benjamin Savšek je sijajno začel preizkušnjo na brzicah reke Vltave, obenem pa v tehnično zahtevnejšem srednjem delu ni imel toliko težav kot tekmeci. Po celotni progi je močno pridobival, ciljno črto pa prečkal s časom 97,65 sekunde oziroma kar 3,61 sekunde hitreje od Mateja Benuša za prve slovenske stopničke v tej sezoni. Nato je moral počakati le še nastop domačina Jirija Prskavca, ki je bil najboljši v dopoldanskem polfinalu. Toda domačin je imel v finalu ogromno težav in zasedel deveto mesto. To je bila prva zmaga Savška v svetovnem pokalu po letu 2017 v španskem Seu d'Urgellu. "Počutim se izjemno, dolgo časa nisem zmagal v svetovnem pokalu. To je bil zelo dober nastop ter hkrati odlična popotnica in dodatna motivacija za naslednje tekme svetovnega pokala, predvsem ker bo naslednja postaja moja domača tekma v Tacnu," je v prvi izjavi po koncu preizkušnje dejal olimpijski prvak iz Tokia 2021. Drugi slovenski predstavnik Luka Božič se ni prebil v finale, v dopoldanskem polfinalu je bil namreč 16. Že v petek je izpadel Nejc Polenčič, ki je na 31. mestu za las zgrešil polfinale najboljše trideseterice. V svetovnem pokalu je po sedmem mestu iz Augsburga zdaj napredoval na drugo mesto, zbral je 100 točk. Pred njim je le Benuš, ki ima po dveh tekmah na kontu 110 točk. Tretji je Nemec Sideris Tasiadis s 86 točkami. icon-expand Eva Alina Hočevar FOTO: Miro Majcen Pri ženskah je slavila avstralska zvezdnica Jessica Fox. To je bila njena tretja letošnja zmaga, druga v kanuju. Kljub dotiku je za 1,44 sekunde ugnala Andorko Monico Dorio Vilarrublo, tretja pa je bila Čehinja Gabriela Satkova (+1,89). Obe sta brzice na Vltavi premagali brez dotika. V polfinalu so obstale vse tri slovenske predstavnice v češki prestolnici. Najboljša med njimi je bila Eva Alina Hočevar na 15. mestu. Alja Kozorog je bila 19., Lea Novak pa 25. Po petkovih kajakaških preizkušnjah bo v nedeljo na vrsti le še kajakaški kros. Pri ženskah bosta nastopili Ajda Novak in Eva Terčelj, pri moških pa Tine Kancler in Vid Kuder Marušič. Naslednji konec tedna se bo kajakaška karavana preselila v Tacen.