Olimpijski prvak Savšek: Želja za SP? Odpeljati čisto vožnjo

Slovenska reprezentanca na divjih vodah se je na vseh letošnjih najpomembnejših mednarodnih tekmah povzpela na stopničke, ta trend pa namerava nadaljevati tudi na bližnjem svetovnem prvenstvu v slalomu, spustu in ekstremnem spustu med 21. in 26. septembrom v Bratislavi.

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenski divjevodaši so dobro pripravljenost dokazali na nedavnem finalu svetovnega pokala v francoskem Pauju, kjer je nosilec zlatega kanuističnega odličja iz Tokia Benjamin Savšek v skupni razvrstitvi osvojil končno drugo mesto, tako kot njegov kolega v kajaku Peter Kauzer, medtem ko je kajakašica Eva Terčelj letošnjo sezono svetovnega pokala končala na skupnem tretjem mestu. Slovenski "krotilci brzic" so pred tema dvema velikima tekmama mojstrovino uprizorili tudi na majskem evropskem prvenstvu v Ivrei. Terčeljeva je v Italiji osvojila srebrno, Kauzer bronasto kolajno, tako kot Savšek, Luka Božič in Nejc Polenčič na ekipni tekmi v kanuju. Slovenska divjevodaška reprezentanca je danes v Tacnu priredila novinarsko konferenco ter razkrila želje in cilje pred bližnjim SP v slovaški prestolnici, kjer namerava v izostreni in neizprosni konkurenci oplemenititi bero odličij v posamični in ekipni konkurenci. "Olimpijska zlata kolajna v Tokiu je krona v moji karieri in sem izjemno vesel, da mi je uspela zares vrhunska predstava. Pred menoj je še zadnja letošnja velika tekma. V Bratislavi želim izkoristiti dobro pripravljenost in doseči nov vrhunski rezultat, kar pa v močni in izostreni konkurenci ne bo enostavno. V sklepnem pripravljalnem obdobju se bo treba 100-odstotno osredotočiti na nastop na SP. Upam, da mi bo tudi v Bratislavi uspela še ena vrhunska in čista vožnja," je na medijskem dnevu v Tacnu dejal 34-letni Savšek.

icon-expand Alja Kozorog FOTO: AP

Poleg Ljubljančana bodo v kanuju nastopili še Luka Božič in Klemen Vidmar, v ženski konkurenci pa Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Slovenske barve v kajaku bodo zastopali Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen, v ženski konkurenci pa Eva Terčelj, Urška Kragelj in Ajda Novak. Izkušenemu Kauzerju se olimpijski nastop v Tokiu ni posrečil, na nedavni preizkušnji v Franciji pa je bil znova na najvišji ravni. Na prizorišču letošnjega SP je že posegel po zvezdah, pred desetimi leti je v Bratislavi osvojil naslov svetovnega, leto pred tem pa evropskega prvaka. "Progo v Bratislavi so malce spremenili. Pred desetimi leti, ko sem osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka, je bila tekma v drugem kanalu. Celotna proga zdaj poteka po levi strani, v vodo so dali plastične ovire, proga je precej spremenjena in zahtevna, kar pa mi ustreza. Vsaka vožnja v Bratislavi bo zame velik izziv in te tekme se že veselim," je dejal izkušeni Zasavec. Terčeljeva bo v Bratislavo prišla kot branilka naslova svetovne prvakinje, ki ga je osvojila pred dvema letoma v Seu d'Urgellu. Po grenki izkušnji v deželi vzhajajočega sonca je po nedavni tekmi v Franciji znova dobila "svež veter v jadra".

icon-expand Eva Alina Hočevar FOTO: Miro Majcen