Olimpijski prvak Zverev bo izpustil letošnji Davisov pokal

24-letnik, sicer olimpijski prvak iz Tokia, bi moral biti prvi mož nemške reprezentance na tekmovanju, ki od leta 2019 poteka po spremenjenem formatu z 18 najboljšimi izbranimi vrstami.

"Sem samo človek in potrebujem dopust. Neprestano igramo od januarja do oktobra, zato si bom novembra vzel prosto," je Zverev dejal za nemški Sport Bild. Obenem je dodal, da bi raje za Nemčijo igral po starem formatu Davisovega pokala z nekaj predvidenimi tekmovalnimi konci tedna med sezono. "Če se tekmovanje vrne v prvotni format s tekmami pred domačim in gostujočim občinstvom, sem takoj za," je še dodal Zverev.

Finalist lanskega OP ZDA je 1. avgusta v finalu olimpijskega turnirja v deželi vzhajajočega sonca ugnal Rusa Karena Hačanova in osvojil zlato kolajno, v polfinalu pa je bil boljši od Srba Novaka Đokovića. Tako kot mnogi drugi teniški igralci in igralke je tudi sam zaradi utrujenosti in načetosti odpovedal nastop na mastersu v Torontu, ki poteka ta teden.

Ponoči je udeležbo v Torontu odpovedal Španec Rafael Nadal, teden kasneje v Cincinnatiju pa zaradi poškodb ne bo Švicarja Rogerja Federerja in Američanke Serene Williams. Đoković je sodelovanje na zadnjem mastersu pred OP ZDA odpovedal zaradi utrujenosti.