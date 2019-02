Olimpijsko dvigovanje uteži: Gorenjska prestolnica priča številnim rekordom

Ti so se tudi na državnem prvenstvu pomerili v dveh disciplinah – potegu in sunku – v štirinajstih težnostnih kategorijah. Sedmih ženskih in sedmih moških. Zmagovalca v posamezni kategoriji določi olimpijski biatlon, seštevek tež v potegu in sunku.

Prvenstvo je zabeležilo tudi rekordno število tekmovalk, bilo jih je kar 17. V ženski kategoriji do 49 kilogramov je prvo mesto zasedla Jerica Kovačič Ivanjko (KDU Jeklo), v kategoriji do 55 kilogramov pa je prvo mesto pripadlo Niki Rejc (KDU Olimpija Ljubljana). Tekmovalka Nastasja Štesl(KDU 300) se je veselila zmage v kategoriji do 59 kg, tekmovalka Petra Pavlič (TAK Domžale) pa si je prislužila zmago v kategoriji do 64 kg. Med tekmovalkami do 71 kg je slavila Tina Turšič (Reebok Crossfit Ljubljana), do 76 kg pa Rebeka Pečjak(KDU Olimpija Ljubljana). V kategoriji nad 87 kg je bila zmagovalka Katja Rozman (KDU Jeklo).