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Olimpijsko prvakinjo začasno suspendirali zaradi dopinga

Monaco, 23. 10. 2026 15.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Peres Jepchirchir

Peres Jepchirchir, maratonska svetovna prvakinja, je zaradi suma dopinga prejela začasno prepoved nastopanja, so danes sporočili iz Enote za integriteto atletike AIU.

Peres Jepchirchir
Peres Jepchirchir
FOTO: AP

Kenijsko atletinjo Peres Jepchirchir, olimpijsko prvakinjo v maratonu iz Tokia 2021, so začasno suspendirali, potem ko je vzorec, odvzet zunaj tekmovanj, pokazal prisotnost prepovedanega eritropoetina. Gre za snov, ki spodbuja nastajanje rdečih krvničk in povečuje sposobnost krvi za prenos kisika, kar posledično lahko izboljša vzdržljivostne sposobnosti športnikov, njena uporaba v športu je zato prepovedana.

33. letna Jepchirchir, ki velja za eno najboljših maratonk na svetu, se je tako pridružila več kot 140 kenijskim atletom, ki so jih pri AIU od leta 2017 začasno suspendirali ali kaznovali zaradi dopinga. Med njimi je tudi svetovna rekorderka v ženskem maratonu Ruth Chepngetich.

Jepchirchir so vzorec odvzeli v Keniji zunaj tekmovanj, pred njenim nedavnim zmagoslavjem na maratonu v Sydneyju.

V karieri je osvojila številne odmevne lovorike. Leta 2021 je zmagala na maratonu v New Yorku, leto pozneje v Bostonu, leta 2024 v Londonu, letos pa še v Sydneyju. V preteklosti je bila tudi svetovna rekorderka v polmaratonu.

Razlagalnik

Enota za integriteto atletike (Athletics Integrity Unit - AIU) je neodvisna organizacija, ki jo je leta 2017 ustanovila Svetovna atletika (World Athletics). Njena glavna naloga je boj proti dopingu in zaščita integritete v atletiki po vsem svetu. AIU upravlja s protidopinškim programom, izvaja testiranja, preiskuje kršitve pravil in izreka sankcije za športnike, ki ne spoštujejo pravil o pošteni igri.

Eritropoetin, znan kot EPO, je naravni hormon, ki ga ledvice proizvajajo za spodbujanje nastajanja rdečih krvničk v kostnem mozgu. V medicini se uporablja za zdravljenje anemije, v športu pa je zlorabljen, ker povečano število rdečih krvničk omogoča boljšo oskrbo mišic s kisikom. To bistveno izboljša vzdržljivost in hitrost okrevanja, vendar hkrati predstavlja resno tveganje za zdravje, saj lahko zaradi povečane gostote krvi povzroči strdke, srčni infarkt ali kap.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Peres Jepchirchir atletika

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