Olimpijsko prvakinjo začasno suspendirali zaradi dopinga

Kenijsko atletinjo Peres Jepchirchir, olimpijsko prvakinjo v maratonu iz Tokia 2021, so začasno suspendirali, potem ko je vzorec, odvzet zunaj tekmovanj, pokazal prisotnost prepovedanega eritropoetina. Gre za snov, ki spodbuja nastajanje rdečih krvničk in povečuje sposobnost krvi za prenos kisika, kar posledično lahko izboljša vzdržljivostne sposobnosti športnikov, njena uporaba v športu je zato prepovedana.

33. letna Jepchirchir, ki velja za eno najboljših maratonk na svetu, se je tako pridružila več kot 140 kenijskim atletom, ki so jih pri AIU od leta 2017 začasno suspendirali ali kaznovali zaradi dopinga. Med njimi je tudi svetovna rekorderka v ženskem maratonu Ruth Chepngetich.

Jepchirchir so vzorec odvzeli v Keniji zunaj tekmovanj, pred njenim nedavnim zmagoslavjem na maratonu v Sydneyju.

V karieri je osvojila številne odmevne lovorike. Leta 2021 je zmagala na maratonu v New Yorku, leto pozneje v Bostonu, leta 2024 v Londonu, letos pa še v Sydneyju. V preteklosti je bila tudi svetovna rekorderka v polmaratonu.