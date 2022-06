Omilili ukrepe v zvezi s koronavirusom na Touru

Čeprav so v zadnjih tednih znova po Evropi beležili rast števila okužb, so se pri Uciju odločili, da bodo pred začetkom 109. Toura omilili ukrepe v boju proti novemu koronavirusu. Namesto testov PCR bodo tako pred začetkom dirke in ob prostih dneh zadoščali hitri antigenski testi, obenem pa so ukinili pravilo, zaradi katerega bi po dveh pozitivnih izvidih testov ekipa morala zapustiti dirko. Ob pozitivnem hitrem antigenskem testu bo moral kolesar opraviti še test PCR, a tudi to ne bo nujno pomenilo, da dirke ne bo smel nadaljevati. Po novem bosta primer pregledala pristojni zdravnik za covid-19 in glavni zdravnik Ucija, ki bosta odločila, ali je kolesar še prenašalec virusa.

Obenem je Uci v izjavi za javnost sporočil, da je ekipam poslal obširna higienska priporočila, moštva pa pozval, da vse člane in kolesarje testirajo dnevno ne glede na nova pravila.