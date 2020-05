'Omotični' Kyrgios Murrayu: Boljši si od Đokovića, o Nadalu pa ...

Nekako v tem vrstnem redu se je sicer nadarjeni Nick Kyrgios v Instagramovem pogovoru z izkušenim Škotom Andyjem Murrayem lotil kolegov s teniških igrišč. Čeprav ga je Murray nekajkrat vljudno opozoril naj raje zamenja temo, si je v Canberri rojeni teniški igralec dal precejšnjega duška v obrekovanju določenih zvezdnikov tega športa.



Uvodoma je beseda stekla o Avstralčevem spoštovanju do precej izkušenejšega kolega, ki je zaradi vse večjih zdravstvenih težav v zadnjih nekaj letih resno razmišljal o predčasnem zaključku teniške kariere. "Vedno sem te spoštoval bolj kot druge. Zame si boljši igralec od Novaka Đokovića, čeprav je on številka ena na ATP lestvici. Če omenim Rafaela Nadala in primerjam njegove povratne udarce s tvojimi na moj začetni udarec, so bili tvoji neverjetno dobri. Tako dobri, da sem vedel, da bom v nadaljevanju te igre težko prišel do točke. Ti se nisi ustrašil mojih močnih začetnih udarcev, medtem ko je imel Rafa (Rafael Nadal, op. p.) z njimi nemalokrat ogromno težav. Škoda, da ti ni uspela večja kariera, saj si to nedvomno zaslužiš," Kyrgios ni skoparil s hvalospevi na račun Andyja Murraya in se v nadaljevanju dotaknil odnosa med Stefanosom Tsitsipasom in Alexandrom Zverevom.