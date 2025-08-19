Ameriška tenisačica iskreno o OnlyFans: Najlažji denar v mojem življenju

Pred svojo tekmo proti Ukrajinki Anastasiji Soboljevi na kvalifikacijah za OP ZDA je teniška igralka potrdila, da sprva ni imela načrtov za OnlyFans, a zdaj ustvarjanje vsebin na platformi pristopa odprto in poudarja, da jo ne skrbijo mnenja drugih.

Vickeryjeva, profesionalna teniška igralka od leta 2011, je leta 2018 dosegla 73. mesto na svetovni lestvici. Med pripravami na kvalifikacijsko tekmo turnirja OP ZDA v New Yorku je tenisačica oboževalcu povedala, da ne obžaluje odpiranja OnlyFans računa, saj je denar, ki ga zasluži prek platforme, najlažji, kar jih je kdaj zaslužila.

"Sem zelo odprtega duha in me ne zanima, kaj si ljudje mislijo o meni ... Poleg tega je to najlažji denar, kar sem ga kdaj zaslužila, in uživam v tem," je povedala, potem ko se je odločila združiti tenis in OnlyFans.

Med sejo jo je sledilec vprašal o njenem ljubezenskem življenju, teniška igralka pa je povedala, da ne zmenkuje več brezplačno in zahteva nakazano predplačilo v višini 1.000 dolarjev (856 evrov), potem ko je imela slabe izkušnje z moškimi.

"Ne dobivam se več brezplačno zaradi vedenja moških. Zdaj zahtevam predplačilo za zmenek. Pošljite mi 1.000 dolarjev in lahko uredimo zmenek," je zapisala Vickeryjeva.

"Nikoli več ne bom govorila slabega o dekletih na OnlyFans. Zaradi zneska, ki sem ga zaslužila v prvih dveh dneh, sem bila popolnoma presenečena. Res sem šokirana," je povedala le dva dni po lansiranju svojega OnlyFans računa.

Vickeryjeva je v svet OnlyFans vstopila januarja 2025. Takrat je teniška igralka poudarila, da se ji platforma pomaga zagotoviti stalen vir dohodka v težkih časih.