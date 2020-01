OP Avstralije: Bedene izpadel v drugem krogu

LjubljančanAljaž Bedene je v prvem nizu zanesljivo igral na svoj začetni udarec, v peti igri pa je imel dve priložnosti, da tekmecu vzame servis. Ostali sta neizkoriščeni, kazen pa je sledila v 12. igri uvodnega niza, ko je leto starejši Latvijec prišel do treh priložnosti za break in tretjo tudi izkoristil.V drugem nizu je imel 30-letni Bedene kar šest žogic, da pride do svojega prvega breaka, a je tudi v tem delu igre zapravljal tovrstne priložnosti. Ernests Gublis je znova izkoristil tretjo žogico za odvzem servisa, niz pa mu je pripadel s 6:3 po 50 minutah. V nadaljevanju je bil Latvijec, polfinalist Roland Garrosa iz leta 2014, boljši tekmec. Na svoj začetni udarec je izgubil vsega eno točko v tretjem nizu, po dveh urah in 16 minutah pa se je veselil preboja v tretji krog, kjer ga čaka boljši iz obračuna med Francozom Gaelom Monfilsom in Hrvatom Ivom Karlovićem.

Organizatorjem je četrti dan vnovič nekaj preglavic povzročal dež, iz ozračja je spral tudi ogromno prahu, ki ga je bilo treba odstraniti z igrišč. Dvoboje so na zunanjih igriščih posledično prestavili za nekaj ur. Zaradi zamika sporeda pa sta na petek prestavljena tudi dvoboja dvojic s slovensko udeležbo.

V večernem delu sporeda bo dejavna le Katarina Srebotnik, ki se bo z Avstralko Monique Adamczak pomerila s špansko navezo Gergina Garcia-Perez/Sara Sorribes Tormo. Dalila Jakupović bo v petek skupaj z Raluca-Ioano Olaru skušala presenetiti favorizirano madžarsko-francosko dvojico Timea Babos/Kristina Mladenović, medtem ko Andrejo Klepač v navezi s Čehinjo Lucie Hradecko čaka obračun proti Japonkama Nao Hibino in Makoto Ninomiya.