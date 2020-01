OP Avstralije: branilca naslova Đoković in Osaka v tretji krog

Novak Đoković je po zahtevnem preizkusu v prvem krogu, ko je šele po štirih nizih ugnal Nemca Jan-Lennarda Struffa, lažje prišel do druge zmage proti Tatsumi Itu. Sedemkratni zmagovalec OP Avstralije je slavil zmago po dobri uri in pol s 6:1, 6:4, 6:2, Japonec, sicer 146. igralec sveta, pa mu je nekaj težav povzročal predvsem v drugem nizu. Številka 2 moškega tenisa in drugi nosilec v Melbournu je bil s predstavo v drugem krogu zadovoljen. Še posebej z začetnim udarcem. Dosegel je namreč kar 16 asov, dobil pa je 43 od 46 točk, ko je zadel s prvim servisom. "Igral je zelo agresivno in ni napravil veliko neizsiljenih napak, posebej v drugem nizu. Servis mi je zagotovo pomagal, da sem se rešil iz težav," je po dvoboju dejal 32-letni Srb. V tretjem krogu se bo za preboj med najboljših 16 pomeril še z enim japonskim igralcem Yoshitom Nishioko. "Očitno igram z vsemi Japonci v žrebu," se je na novinarski konferenci pošalil branilec naslova. "Je zelo hiter, eden najhitrejših teniških igralcev, kar jih je v karavani. Vem, katere so njegove prednosti in slabosti, zato upam, da bom lahko izpolnil svoj načrt za ta dvoboj." V moški konkurenci je presenetljivo izpadel Italijan Matteo Berrettini. Osmega nosilca je po petih nizih s 7:6 (7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5 izločil Američan Tennys Sandgren. Napredoval je tudi Grk Stefanos Tsitsipas, ki mu je NemecPhilipp Kohlschreiberdvoboj predal.