Medvedjev Nadalu v peti igri prvič vzel servis

Na prvem grand slamu sezone je napočil čas za veliki vrhunec, finale v moški posamični konkurenci. Meria se Španec Rafael Nadal, ki bi z zmago postal najtrofejnejši igralec v zgodovini, saj bi bila to zanj že 21. zmaga na turnirjih velike četverice, in Rus Danil Medvedjev, ki lovi drugi zaporedni uspeh, potem ko je bil lani najboljši na OP ZDA v New Yorku. Takrat je v finalu ugnal Novaka Đokoviću in mu s tem preprečil rekordno 21. slavje.

icon-expand Rafael Nadal na zadnjem treningu pred nedeljskim finalom OP Avstralije. FOTO: AP Kot prvi je serviral Rafael Nadal, ki je za zmago v prvi gri potreboval kar sedem minut. Tekmeca sta bila do 2:2 zanesljiva na svoj servis, v petem nizu pa je Danilu Medvedjevu prvič uspelo priti do "breaka", potem ko je v tretjem nizu zapravil dve žogi za odvzem servisa. Rus je zatem dobil igro na svoj servis, začetno premoč pa znova potrdil v sedmi igri, v kateri Nadal na svoj servis ni osvojil niti točke. Več sledi! icon-expand Danil Medvedjev je v petem nizu prišel do prvega odvzema servisa na tekmi. FOTO: AP Nadal lovi rekordno 21. turnirsko zmago Za Danila Medvedjeva je to drugi zaporedni finale na prvem grand slamu sezone. Lani ga je s 3:0 v nizih ugnal Novak Đoković, ki ga letos zaradi vsem znanih razlogov ni bilo v konkurenci. Na drugi strani je Rafael Nadal v Melbournu doslej slavil enkrat, najboljši je bil zdaj že davnega leta 2009, ko je po petih nizih ugnal Rogerja Federerja. Prav že omenjena trojica (Nadal, Đoković, Federer) je trenutno skupaj na prvem mestu igralcev z največ osvojenimi turnirji velike četverice. Vsak jih ima 20, tako da bi se Španec z današnjo zmago in 21. lovoriko sam povzpel na vrh. Medvedjev se lahko pri 25 letih pohvali z enim grand slamom, konec lanske sezone je bil najboljši v New Yorku. V polfinalu sta oba morala odigrati po štiri nize. Nadal je domov poslal šestopostavljenega Italijana Mattea Berrettinija, Medvedjev pa je bil boljši od Stefanosa Cicipasa. Še bolj se je 35-letni Španec namučil v četrtfinalu, ko je proti Denisu Šapovalovu vodil že z 2:0, Kanadčan je nato uspel izenačiti, odločilni peti niz pa je s 6:3 zopet pripadel Nadalu. V velikih težavah je bil takrat tudi Medvedjev, ki je proti še enemu Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu izgubljal z 0:2, a mu je nato uspel veliki preobrat za zmago s 3:2. Tekmeca sta se doslej pomerila štirikrat, s tremi zmagami je uspešnejši Nadal. Je pa Rus dobil zadnji medsebojni obračun pred dvema letoma v polfinalu zaključnega turnirja v Londonu, ko je bilo 2:1 (3:6, 7:6, 6:3). OP Avstralije, finale, moški: Danil Medvedjev (2) – Rafael Nadal (6)